Zo vang je honderden 'wilde' dieren in de Oostvaardersplassen

Slachtof­fer (13) gruwelonge­luk Walibi na twee weken uit ziekenhuis

6:00 Het dertienjarige meisje dat onlangs ernstig gewond raakte op de kartbaan in attractiepark Walibi in Biddinghuizen is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt Walibi-woordvoerder Tim Valkeman.