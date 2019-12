Zoeken naar Sinterklaasboek in bieb van Emmeloord

Op zoek naar een Sinterklaasboek in de bibliotheek van Emmeloord? Grote kans dat je misgrijpt. De collectie is dit jaar een stuk kleiner door de brand eind juli. Daardoor moest de collectie Sinterklaasboeken compleet worden afgeschreven.

Een deel van de Sinterklaasboeken bleek onvervangbaar. ,,Omdat een aantal van die boeken niet meer wordt gedrukt‘’, zegt Petra Meijer van de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord. Op de dag voor Sinterklaas staan er dan ook nog maar een paar Sinterklaasboeken in het schap. De keuze is niet meer reuze, geeft Meijer toe. ,,De oude collectie stond in de opslag bij de ingang, net als de kerstboeken. De schade door roet en rook was daar zo groot dat we die wel moesten afschrijven. Ik denk dat we dat met in totaal 700 boeken hebben moeten doen.’’

Op donderdag 25 juli ontstond brand bij de voorgevel van de bibliotheek aan het Harmen Visserplein, vermoedelijk door een brander die was gebruikt voor bestrijding van onkruid. Het vuur sloeg over naar het gebouw. Door de korte, felle brand raakte de entree zwaar beschadigd. De rook- en roetschade was aanzienlijk, om de geur uit de hele bibliotheek te krijgen moesten bijvoorbeeld alle plafondplaten worden vervangen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om alle schade te herstellen. Op 14 december houdt de bibliotheek een ‘’Uit-de-brand-dag‘ om te vieren dat alle werkzaamheden achter de rug zijn. ,,Om onze bezoekers te bedanken. Ze hebben best last gehad van al het werk‘’, zegt Meijer. Maandenlang bouwvakkers over de vloer bijvoorbeeld, geluidsoverlast, een deel van de collectie die niet beschikbaar was. ,,Mensen die door longproblemen nu maar kort in onze bibliotheek konden zijn.’’

De bibliotheek heeft het schadeherstel aangegrepen om ook andere aanpassingen uit te voeren, zoals aanpassing van de verlichting en een nieuw activiteitenplein op de jeugdafdeling. Over de omvang van de schade in geld kon de FlevoMeer Bibliotheek gisteren geen duidelijkheid geven.

Onkruidbrander aan banden gelegd Na de brand bij de bibliotheek heeft de gemeente Noordoostpolder het wegbranden van onkruid aan banden gelegd. De onkruidbrander mag alleen worden gebruikt bij vluchtheuvels en locaties zonder risico op schade aan gebouwen. De Noordoostpolder heeft dit vastgelegd in de overeenkomst met de aannemer die volgend jaar verantwoordelijk voor verwijdering van onkruid in de openbare ruimte. Als de onkruidbrander niet mag of kan worden gebruikt, wordt onkruid met heet water betreden. De gemeente wil ook borstelen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Op de dag van de brand, 25 juli dit jaar, had de gemeente Noordoostpolder met een brander onkruid weggehaald bij de gevel van het bibliotheekgebouw aan het Harmen Visserplein. Het was al tijden droog, in een extreem warme zomer. De gemeente Noordoostpolder besloot na de brand bij de bieb geen openbare ruimte meer schoon te maken met onkruidbranders. De gemeente kondigde toen aan nog eens te gaan kijken hoe in de toekomst om te gaan met wegbranden van onkruid.