Zoeken naar vertrouwen voor coalitie in Flevoland

De eerste stap is gezet, nu begint het echte werk. VVD, CDA, PvdA en CristenUnie proberen de komende weken met Forum voor Democratie een coalitie te smeden. Nu zal blijken wat de nieuwkomer van plan is in Flevoland.

Op voorhand valt er weinig over te zeggen. Nog steeds is er weinig bekend over de winnaar van de verkiezingen. Het programma kent vergaande standpunten, maar is summier. Informateur Annemarie van Gaal noemt een coalitie van eerdergenoemde partijen ‘stoer en stabiel’, maar de vijf hebben nog niet inhoudelijk met elkaar gesproken. Dat gaat snel gebeuren. ,,Zet een paar pilsjes op tafel, ga desnoods dronken worden’’, adviseerde Van Gaal donderdagavond bij een debat over haar advies - het eerste agendapunt na de beëdiging van de Statenleden.

Compromissen

De eerste indruk is dat er wel te praten valt met ‘Forum’. Tijdens het gesprek met Van Gaal toonde de partij zich bereid om compromissen te sluiten. Dat blijkt uit het ‘raamwerk van afspraken op belangrijke thema’s’ dat de informateur heeft toegevoegd aan haar advies. Vier grote onderwerpen waarover de partijen het redelijk eens zijn, concludeert ze. Over een punt ontstond verwarring. Van Gaal schreef dat Lelystad Airport mag uitbreiden naar meer dan 45.000 vluchten per jaar. ,,Foutje gemaakt in mijn enthousiasme’’, zei ze donderdag. Het plafond is 45.000.

Quote Op inhoud kun je ver komen, maar er moet vertrouwen zijn Harold Hofstra, ChristenUnie Flevoland

Vallen de vijf partijen elkaar straks in de armen? ,,Op inhoud kun je ver komen, maar er moet vertrouwen zijn’’, zei Harold Hofstra (ChristenUnie). Willem de Jager (PvdA) hamerde op solidariteit. Beiden kunnen, kortom, nog niet zeggen wat voor vlees ze in de kuip hebben met 'Forum’. Lijsttrekker Gert-Jan Ransijn benadrukte dat partijen buiten de coalitie niet voor spek en bonen meedoen. ,,Ik nodig u uit: kom met ideeën’’.

Kritiek