Zoektocht naar Duits meisje (14) bij Ameland gestaakt: hulp dregteam Urk mocht niet baten

Het dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen), bestaand uit vier man, voerde de zoekactie uit met ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. ,,Dit keer zijn we niet gaan dreggen, dat hebben we afgelopen dagen al gedaan”, verklaart SOAD-woordvoerder Pieter Keuter. ,,Met een groot net van vissersbedrijf hebben we vandaag de halve dag gezocht op de bodem van de zee.”



Het lichaam van het vermiste meisje werd echter niet aangetroffen. De politie maakte om 16.15 uur bekend dat de actieve zoektocht is gestaakt. ,,Het gehele zoekgebied in de zee is nu ruim doorzocht. Op dit moment wordt er dan ook niet meer actief in de zee gezocht door de politie en haar partners. Wel blijft er sprake van verscherpt toezicht rond de kustlijnen door politie, gemeente en het SIGMA-team.”