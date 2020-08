Zomerstorm plaagt dijken, bruggen, bomen en een busje in onze regio

‘Laat beschoten winkel in Emmeloord wa­ke-up­call zijn voor politici in de Noordoost­pol­der’

22 augustus ,,We moeten niet naïef zijn over Emmeloord en de Noordoostpolder, dat laat de beschieting van de winkel in Emmeloord ons wel zien’’, zegt Rien van der Velde, fractievoorzitter van de PvdA in de Noordoostpolder. Burgemeester Jan Westmaas sloot vorige week vrijdag een supermarktje aan de Moerasandijviestraat nadat er een dag eerder een kogelgat in het raam werd aangetroffen. ,,Men denkt wel eens dat dat wat er in het westen en oosten gebeurt, hier niet zal gebeuren. Maar we leven hier in de Noordoostpolder, niet op een eiland. Laat dit een wake-upcall zijn voor politici.’’