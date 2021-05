Zonnevelden in Flevoland kunnen stroom leveren via nieuw transformatorhuis van Windpark Zeewolde

video Waarom Urk een ‘Duivelsei­land’ was in de Eerste Wereldoor­log: ‘Je was een gast, maar je mocht niet weg’

8 mei Het was berucht, het interneringskamp dat in de Eerste Wereldoorlog op Urk stond. De buitenlandse officieren die er verbleven, wilden zo snel mogelijk weg. Ze groeven zelfs een tunnelstelsel om te ontsnappen. Journalist Mandy van Dijk uit Zwolle, geboren en getogen op Urk, schreef er een boek over. ,,Je mocht best een rondje over het eiland lopen. Maar er liep een bewaker mee met een geladen bajonet.’’