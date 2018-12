Zorgaanbod ziekenhuis Lelystad tot 1 maart vastgesteld

Moet ik naar de neuroloog? De dermatoloog? Of misschien naar de uroloog? Inwoners uit Lelystad en wijde omtrek, die zijn aangewezen op het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, kunnen vanaf dinsdag via de website www.mczuiderzee.com zien welke poliklinische zorg er tot de definitieve doorstart per 1 maart door ziekenhuis St Jansdal in het Lelystad voorhanden is.

De curatoren hebben hiervoor in overleg met St Jansdal een zorgprofiel vastgesteld. Naast een breed scala aan poliklinische zorg, blijft de spoedpoli tot 1 maart draaien tussen 8.00 en 20.00 uur, zoals nu al enige tijd na het uitspreken van het faillissement het geval is. Naast de polikliniek en de spoedpoli, voorziet het ziekenhuis in elk geval tot 1 maart ook in OK en dagbehandeling, diagnostiek en dagverpleging.

Zelfstandige aanbieders

De huisartsen in de regio zijn ook door de curatoren van het zorgaanbod op de hoogte gesteld. Daarnaast draaien in het ziekenhuisgebouw in Lelystad ook de zelfstandige zorgaanbieders van oogheelkunde, revalidatie, dialyse, pathologie en geriatrische revalidatie door. St Jansdal maakt vanaf 1 maart de doorstart met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten.

Dronten

Het zorgaanbod voor inwoners van Dronten en omgeving wijzigt niet nu ziekenhuis St Jansdal de doorstart van het faillissement van de MC Groep ook in Dronten voor rekening neemt. St Jansdal gaat namelijk ook de spreekuren houden die voorheen onder de MC Groep vielen. Zowel St Jansdal als de MC Groep boden tot het faillissement van de MC Groep zorg aan in Dronten en omgeving, in samenwerking met de huisartsen in Dronten, Swifterband en Biddinghuizen (HAGRO Dronten). HAGRO en het St Jansdal zetten de poliklinieken voort.

Noordoostpolder en Urk