Zorgboerderij Schokland wil verder op locatie van afgebrande schuur

De schuur met restaurant, kantine, kantoor en timmerwerkplaats brandde vorige week woensdagavond compleet af. ,,Het asbest moet weggehaald worden door mannen in witte pakken. We mogen het terrein nog niet op. Daarom kunnen we nog niet zeggen wat de schade precies is’’, zegt kwaliteitsfunctionaris Ramon Regeling van Aventurijn. ,,De vijftien cliënten zitten nu thuis en zijn erg verdrietig omdat hun schuur met overalls, schoenen en ander materiaal is afgebrand.’’

Vuurtje stoken

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Op de dag van de brand plaatste Hof van Schokland een bericht op Facebook met een foto van medewerkers die een vuurtje stookten en rond een kampvuur zaten. ,,Dat vuurtje was niet vlakbij de schuur en heeft niets met de brand te maken’’, zegt Regeling. ,,Woensdagochtend is er een vuurtje gestookt. We kregen daarna de vraag of het te maken had met de brand. Om indianenverhalen te voorkomen, hebben we het bericht verwijderd.’’

In de afgebrande schuur lagen veel spullen van medewerkers. ,,Cliënten zijn vol ongeloof en heel verdrietig. Hun vaste plekje is in vlammen opgegaan. Dat, is sneu. Voor ons is al moeilijk om te bevatten wat er is gebeurd, voor jonge mensen met een beperking is dat helemaal moeilijk. De cliënten zijn nu thuis. We hopen snel een vervangende plek te vinden, maar dit is nog niet concreet. Met alle cliënten willen we een doorstart maken.’’

Werelderfgoed Schokland

De kippen, eenden en een konijn die in een naastgelegen pand zaten tijdens de brand, hebben vorige week een nieuw onderkomen gekregen.