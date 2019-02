Zorgen Kamer om te lange rijtijden Flevolandse ambulances, snelle oplossing niet in zicht

Sinds het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in oktober heeft Lelystad alleen nog op werkdagen overdag spoedeisende hulp. Kinderen onder de 12 jaar en zwangere vrouwen kunnen er helemaal niet meer terecht. Dinsdag kwam gemeente Lelystad met alarmerende GGD -cijfers over die aanrijtijden van ambulances; die voldoen in Lelystad en Urk niet meer aan de branchenorm van maximaal 45 minuten. Voor spoedgevallen in Lelystad doen ambulances er gemiddeld vijf minuten langer over en vanuit Urk duurt het gemiddeld een uur voordat de patiënt in het ziekenhuis is. Urker vrouwen die moeten bevallen zijn nu eerder aangewezen op een bevalling in het ziekenhuis. Daarnaast zouden ambulances vaak extra kilometers met patiënten moeten maken om een vrij ziekenhuis bed te vinden.

,,Buitengewoon zorgelijk. De vertrouwensvraag is misschien wel aan de orde, zo erg is het’’, vond PVV-Kamerlid Fleur Agema woensdagmiddag bij een overleg van de Kamercommissie over de ziekenhuizen. SP-er Van Gerven: ,,Het is spelen met levens, maatschappelijk onaanvaardbaar.” Ze kregen in minder felle bewoordingen bijval van praktisch alle andere partijen.

Voorafgaand aan het debat bood de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis de Kamercommissie een petitie aan waarin wordt gepleit voor het behoud van basale gezondheidszorg in Lelystad. Het zorgaanbod waar Sint Jansdal vanaf maart mee wil komen vindt de stichting te mager, ze opteren voor continue spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad. Die wens vindt weerklank in de Kamer, een ruime meerderheid zou graag zien dat er zo snel mogelijk weer 24 uur per dag spoedeisende hulp en verloskundige zorg in Lelystad voorhanden is.

Minister Bruins deed de Kamer echter geen toezeggingen: ,,Ik wilde dat ik een glanzend antwoord kon geven, maar dat zit er niet in. Op korte termijn spoedeisende hulp of acute verloskunde in Lelystad gaan er echt niet snel aan zitten te komen. Het is niet even een oplossing van 1-2-hupsakidee. Er is geen makkelijk antwoord. Het gaat echt stapje voor stapje.” Volgens Bruins kan Sint Jansdal, op zijn vroegst volgend jaar aan de slag met een centrum voor de eerstelijns geboortezorg in Lelystad. Bruins ontkende echter dat er met patiënten in ambulances geleurd wordt.