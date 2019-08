Zorgen over voedselaanbod uitgezette Flevolandse konikpaarden

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de konikpaarden die uit de Oostvaardersplassen die naar Spanje zijn uitgezet. Een deel van de dieren zou ziek zijn. Ze hebben mogelijk last van een parasiet.

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg heeft hierover nu schriftelijke vragen gesteld aan minister Carola Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Hij toont zich onder meer bezorgd over het voedselaanbod voor de paarden in Spanje. Dat zou onvoldoende zijn. De huidige eigenaar van de paarden, de stichting Paleolitico Vivo zou Staatsbosbeheer nu om geld en hooi hebben gevraagd. De partij wil nu weten of Staatsbosbeheer hieraan heeft voldaan en of er überhaupt afspraken zijn gemaakt over de voedselvoorziening.

Lees ook PREMIUM Magere Flevolandse konikpaarden in Spanje wellicht ziek van parasiet Lees meer

Waarom Spanje?

Ook wil het kamerlid weten waarom de paarden naar Spanje zijn gegaan, nu er kennelijk in het Spaanse natuurgebied midden in de zomer ‘niet genoeg voedsel te vinden is’? En: ‘Zijn er afspraken gemaakt met de stichting over het verzorgen van de paarden bij ziekte? Wordt er toezicht gehouden door een onafhankelijke dierenarts?’

Overgeplaatst