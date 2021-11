Zorgpartijen gaan zich als ‘Flever’ samen inzetten voor zorg en welzijn in Flevoland

In klein comité vanwege de coronasituatie werden vorige week de nieuwe naam, website en organisatiefilm gelanceerd. Dat gebeurde in aanwezigheid van gedeputeerde Jop Fackeldey van de provincie Flevoland. Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een ‘krachtige samenleving’ en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn.

Voldoende personeel en preventie

Eefke Meijerink is directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie: ,,Samen met organisaties en overheden in Flevoland zetten we ons in voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Er zijn grote uitdagingen zoals het vinden van voldoende personeel, het beter organiseren van de sector of de inzet op preventie. Alleen samen kun je die uitdagingen tackelen, daarom investeren we in het samenbrengen van organisaties en overheden.”