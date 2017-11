Zuiderzeeronde start met elite/ beloftenklassieker in clubcompetitie

,,De gemeente Dronten had al wel eens laten doorschemeren wat te zien in een wedstrijd met meer uitstraling en zelf had ik bij de Parel van de Veluwe - waar ik ook zijdelings bij de organisatie betrokken ben - kennis gemaakt met de clubcompetitie. Toen de KNWU vervolgens twee nieuwelingenwedstrijden op één dag plande - in Emmen en bij ons in Dronten - was de beslissing snel genomen het roer om te gooien. De nieuwelingen verloren er geen koers mee op die dag en wij hebben toch een wedstrijd met wat meer aanzien in Dronten. Voor ons is de clubcompetitie een mooi podium. Voor de topcompetitie is - zeker als er geen wind is - ons parcours misschien niet uitdagend genoeg en voor een internationale profkoers hebben we het geld niet. Maar een wedstrijd in de clubcompetitie zorgt wel voor meer leven in de brouwerij, doet meer denken aan een echte wielerkoers met al die ploegleiderswagens die door Dronten en door de omgeving rijden."