Zusje Lelystadse Nathalie: 'Hij is vrij... Ik slaap er slecht van'

Marije: ,,Ik slaap er slecht van… Wij zijn inmiddels op de hoogte dat hij nog niet is aangehouden. Het OM weet ons momenteel niets te vertellen, of ze bijvoorbeeld weten waar hij is en wanneer ze hem verwachten in te rekenen.’’ De veroordeelde H. uit Lelystad had na de uitspraak in het hoger beroep, bij het Gerechtshof van Leeuwarden, direct de gevangenis in gemoeten. Maar in tegenstelling tot de zitting, was hij bij de uitspraak in zijn zaak niet aanwezig. En sinds de uitspraak is hij spoorloos voor het OM.

Van Poelgeest: ,,We hebben als nabestaanden gesproken met het OM, omdat we zeker wilden weten dat hij niet in Lelystad rondloopt. Het is de stad waar ik woon maar ook de woonplaats van de veroordeelde... En Lelystad is ergens ook een klein dorp. Ik kan hem daarom zo tegenkomen als nabestaande. Daar moet ik niet aan denken.’’

Als nabestaande loopt ze anders door de stad. ,,Absoluut niet met een fijn gevoel, zeker niet omdat hij nu negen jaar celstraf heeft gekregen. Misschien vindt hij dat hem onrecht wordt aangedaan en dan ziet hij mij ineens. Ik weet niet hoe hij dan reageert…’’

De meest erge nachtmerrie heeft ze paraat. ,,Ik hoop zo dat hij niet naar het buitenland is vertrokken. Aan dat eventuele horrorscenario moet ik maar niet te lang denken.’’