Zwendel in fitnessapperatuur komt Ali I. (38) uit Lelystad duur te staan: ruim 2 ton terugbetalen

Explosie nog niet opgelost, wel drie verdachten vast voor ontplof­fing in Lelystad

De politie in Lelystad heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek dat begon bij een ontploffing in een huis aan de Blauwe Slenk. Of ze daar iets mee te maken hebben, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is volgens de politie dat de verdachten bezig waren met drugshandel.

17 december