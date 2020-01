Zwerfdieren Noordoostpolder niet meer via Kampen

PvdD Flevoland verdenkt provincie van manipula­tie onderzoek Oostvaar­ders­plas­sen

7 januari De Partij voor de Dieren in Flevoland wil weten of het klopt dat het provinciaal bestuur onderzoeksresultaten van ingenieursbureau Sweco over de Oostvaardersplassen heeft gemanipuleerd of beïnvloed. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.