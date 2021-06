Video Magere oogst bij inleverac­tie gestolen verkeers­bor­den Dronten: ‘Het is een plaag hier’

2 juni Vier verkeersborden, waarvan twee straatnaamborden. Het is de schamele oogst van een inzamelingsactie vanmiddag waarbij studenten zonder consequenties gestolen gemeentelijke eigendommen op vier locaties in Dronten konden inleveren. Van een mislukte actie wil burgemeester Jean Paul Gebben niet spreken. ,,Hiermee maken we ook duidelijk dat diefstal van borden niet kan.”