Alleenheerser Max Verstappen maakt vroege aanval onschadelijk en grijpt op Silverstone zesde zege op rij

Met video'sMax Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière zes races op rij gewonnen. Op het circuit van Silverstone was de wereldkampioen opnieuw ongenaakbaar. Hij won de Grand Prix van Groot-Brittannië met overmacht, voor zijn goede vriend Lando Norris en aartsrivaal Lewis Hamilton.

Een enorm gejuich steeg meteen op. De 160.000 Britse fans op Silverstone zagen gelijk dat waar ze zo vurig op hoopten ook daadwerkelijk zou gebeuren. Lando Norris ging als eerste door de eerste bocht. De Grand Prix van Groot-Brittannië had een Britse raceleider en dat zorgde voor een vreugde-uitbarsting op de bomvolle tribunes langs het iconische circuit. Het publiek was maar wat graag getuige van een race waarin Max Verstappen zou worden geklopt door één van de thuisfavorieten.

Het was uiteraard ijdele hoop. In ronde vijf had de wereldkampioen de orde alweer hersteld. Hij was bezig in een race waarin hij niet bedreigd zou worden. Hooguit op papier, toen er een safetycar-situatie kwam op het moment dat de motor van Haas-coureur Kevin Magnussen het begaf. Maar de herstart van Verstappen was uitstekend, waardoor hij heel snel weer wegreed bij de rest.

Die safetycar-situatie had de boel achter Verstappen wel aardig opgeschud. McLaren-coureur Oscar Piastri had pech met de timing en viel van plek drie terug naar de vierde plaats. Hij had de eerste ‘rookie’ in zes jaar kunnen worden die het podium haalde, maar moest in de laatste fase van de race toezien hoe de strijd om plek 2 en 3 er een werd tussen twee Britten.

Dat werd een fel gevecht tussen Lewis Hamilton en Norris, die op het eerste gezicht een nadeel had doordat hij op de harde band stond. Hamilton, geswitcht naar de zachte band viel Norris gelijk aan, maar kwam niet voorbij zijn vijftien jaar jongere landgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg zijn Mercedes een aantal keer zo goed als naast de McLaren van Norris, maar het was niet genoeg om de tweede plek over te nemen.

Wat verder naar achteren in het veld, was er een opmars van Sergio Perez. Van de vanaf de zestiende plek gestarte Mexicaan werd verwacht dat hij in zijn snelle Red Bull op zou rukken en hij kwam een aardig eind. Hij finishte uiteindelijk als zesde in de Grand Prix van Groot-Brittannië, waardoor hij wel nog wat punten pakte, maar alsnog weer flink terrein verloor ten opzichte van Verstappen in het wereldkampioenschap.

Helemaal achteraan was het geen succesvolle zondag voor Nyck de Vries. De Nederlander was aanvankelijk nog bezig aan een sterke race. Hij ging, gestart op de zachte band, snel een paar tegenstanders voorbij en slaagde erin om zijn banden lang heel te houden. Het leek hem een voordeel op te leveren, maar na de safetycar kon hij niets meer bewerkstelligen en finishte hij als zeventiende, als laatste coureur die daadwerkelijk de finish haalde.

Het gebeurde allemaal ver achter Verstappen, die gecontroleerd naar zijn zesde overwinning op rij reed. Nooit eerder zette hij zo’n lange zegereeks neer. Alleen Sebastian Vettel (9), Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg (allen 7) wonnen ooit meer grands prix achter elkaar. De Britten vierden intussen de podiumplekken van Norris en Hamilton, in een deelnemersveld met Verstappen, was dat voor hen het hoogst haalbare.

Liveblog bekijk belangrijke updates VERSTAPPEN WINT Weer is het Max Verstappen! De onverslaanbare Nederlander komt als eerste over de streep. Zes op een rij - een persoonlijk record - en elf voor Red Bull Racing! Lando Norris en Lewis Hamilton gaan mee naar het podium.



'Een goede race, al was die laatste stint wat moeilijker dan gehoopt. Lekker gewerkt jongens', aldus Verstappen. 52/52 We zitten in de laatste ronde en er wordt nog gevochten! Bijvoorbeeld door Albon en Leclerc. 50/52 Stroll krijgt uiteindelijk een straf van 5 tellen voor het veroorzaken van een botsing met de daardoor uitgevallen Gasly. De Canadees lag al buiten de punten. 49/52 Steeds meer coureurs krijgen waarschuwingen voor track limits. Norris én Russell zitten nu in de gevarenzone wat betreft een mogelijke straf. 48/52 Gasly heeft uiteindelijk dan toch zijn team bereikt. Uitvaller nummer drie is een feit. 47/52 Pérez wint weer een plekje voor P6. Kan hij nog naar Russell en/of Piastri toe? 46/52 Gasly moet er even later helemaal de brui aan geven. Daar is duidelijk iets kapot en hij reed pas net langs de pitstraat.



Stroll is 'under investigation' voor het veroorzaken van een botsing met Gasly. Die verliest zijn ophanging en rijdt inmiddels helemaal achteraan. 45/52 Sainz heeft geen grip aan de achterkant en valt nu zelfs buiten de punten! Of toch niet... hij gaat weer langs Gasly. 44/52 In twee instanties gaat Pérez voorbij Sainz, die daarna ook Albon en Leclerc over zich heen krijgt! Een heel slecht moment van de Spanjaard. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 43/52 Wordt het Lando of Lewis voor P2? Nog 10 rondes te gaan en we hebben het laatste van die Britse 'derby' nog niet gezien! 42/52 Verstappen vertelt dat deze banden niet zo lekker aanvoelen. Desondanks leidt hij vrij eenvoudig. 40/52 De Britten gaan wiel aan wiel! Genieten met Norris en Hamilton! Ze raken elkaar bijna in Copse. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 40/52 Verstappen scherpt de snelste raceronde aan, voor aan het einde mogelijk één extra WK-punt. 39/52 Verstappen lijkt alweer gevlogen te zijn! Norris gaat zijn handen vol krijgen aan Hamilton. Lukt het hem al zonder DRS bij zijn landgenoot? Norris verdedigt met hand en tand! Herstart Daar gaan we, nog 14 rondes tot het einde! Verstappen besluit vroeg aan te gaan en verrast Norris en Hamilton daarmee. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Safety car ending Mooi, we gaan weer racen. Verstappen mag zo bepalen waar hij weer op zijn gas gaat. 37/52 Norris krijgt nu te horen dat Hamilton op softs staat en is daar zeker niet blij mee. 'Lovely...', verzucht de man op P2. Over een korte afstand is de rode band natuurlijk sneller dan de witte. 36/52 Dit gaat wel leuk worden bij de herstart, met coureurs op verschillende compounds. Kan Hamilton voorbij Norris? Of Piastri juist voorbij Hamilton? 35/52 Die Haas van Magnussen is voorlopig trouwens ook nog niet weg hoor. We zitten nog even achter Bernd Mayländer in de safety car. 34/52 Jawel, Hamilton zit voor Piastri! We hebben vooraan Verstappen op softs, Norris op hard en Hamilton op softs. Interessante ontwikkelingen.

