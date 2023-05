Bekijk hier alle hoogtepunten van de Formule 1 in Miami

Waarom presteert Sergio Pérez zo goed op stratencir­cuits? ‘Het is meer doen en minder denken’

De zesde overwinning in de carrière van Sergio Pérez was zijn vijfde opeenvolgende op een stratencircuit. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen wordt de ‘king of the streets’ genoemd. Maar hoe kan het dat hij het in die races zo goed doet?