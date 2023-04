Chagrijn bij Max Verstappen na dag waar hij al niet naar uitkeek: ‘Moet ik aan de kant voor prinses George?’

Nyck de Vries gebruikte onderbre­king als trainings­kamp: ‘Ik ben geen vakantie-per­soon’

Nyck de Vries heeft zin in zijn eerste sprintrace-weekend in de Formule 1. De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft een concept dat voor iedereen nieuw is, maar zeker voor de Nederlander van AlphaTauri, die hoopt dat hij en zijn team zich hebben ontwikkeld in de afgelopen weken.