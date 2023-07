Column Arjan Schouten | Natuurlijk zeg je geen ‘nee’ tegen Red Bull, maar Nyck de Vries had kunnen weten in wat voor genadeloze omgeving hij stapte

Drama voor Nyck de Vries: Formule 1-coureur per direct weg bij AlphaTauri

AlphaTauri heeft per direct afscheid genomen van Nyck de Vries. De coureur uit Sneek wordt afgerekend voor een zeer matig jaar in de Formule 1. De 28-jarige Fries was bezig aan zijn eerste seizoen als vaste rijder bij AlphaTauri. Daniel Ricciardo wordt bij AlphaTauri zijn opvolger.