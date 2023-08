Daniel Ricciardo mist GP Zandvoort vanwege gebroken middenhandsbeentje

Liam Lawson neemt de plek van Ricciardo dit weekeinde over. De 21-jarige Nieuw-Zeelander, reservecoureur van Red Bull, maakt daarmee zijn debuut in de Formule 1. AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull.



Ricciardo verloor tijdens de tweede vrije training de controle in de Hugenholtzbocht en kwam hard in de vangrail terecht. Enkele seconden daarvoor ging het voor zijn landgenoot Oscar Piastri, in zijn McLaren, op precies dezelfde plek mis. Beide coureurs konden zelf hun auto verlaten.