Dit is voorlopig de vervanger van Daniel Ricciardo na gebroken middenhandsbeentje

De 21-jarige Nieuw-Zeelander Lawson debuteerde in Zandvoort in de Formule 1. Hij eindigde zondag als dertiende, twee plekken voor zijn Japanse ploeggenoot Yuki Tsunoda.

Hoe lang Ricciardo precies afwezig is, is onduidelijk. ,,We zijn heel blij dat de operatie van Daniel goed is verlopen en dat hij nu aan de beterende hand is. We hopen hem snel weer op het circuit te zien”, aldus AlphaTauri, het team waar de Nederlander Nyck de Vries dit seizoen aan de kant werd gezet wegens teleurstellende resultaten.