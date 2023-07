Dutch Grand Prix kan na uitspraak hoogste rechter ‘vrolijk’ naar de toekomst kijken

met video Nyck de Vries blijft ook na ‘solide race’ puntloos: ‘Iedereen mag op wonderen hopen’

Zwaar onder vuur en daar zal zijn vijftiende plaats in Oostenrijk weinig aan veranderen. Nyck de Vries weet het, maar blijft ook realistisch. ,,Iedereen mag op wonderen hopen, maar als je realistisch bent is dit onze positie, min of meer”, besloot De Vries, die een dag voor de hoofdrace al voorspeld had dat hij ‘ergens rond plaats vijftien’ uit zou komen.