Een impressie van 48 uur Zandvoort: ‘Goed weer, slecht weer, altijd een feestje’

Peter van Egmond is dé Formule 1-fotograaf en hij staat weer te popelen voor de Grand Prix in Zandvoort

Hij is het jaloersmakende voorbeeld voor al diegenen die ooit eenmaal een Formule 1-race willen bezoeken. Voor autosportfotograaf Peter van Egmond wordt de Grand Prix van Zandvoort zijn 557ste. Over rokende coureurs, sexy grid-girls en zijn tranen om Max Verstappen. ,,Zonder hem was ik nu misschien weer kraanmachinist.”