Emotionele brief van Mercedes na teleurstellende openingsrace Formule 1: ‘Bahrein deed pijn’

In een emotionele brief heeft Mercedes gereageerd op de teleurstellend verlopen Grand Prix van Bahrein, waar Lewis Hamilton en George Russell geen rol van betekenis speelden met een vijfde en zevende plaats. Het Formule 1-team aast op revanche.

,,Bahrein deed pijn. Het deed iedereen van ons zeer die wil meestrijden om de wereldtitel. Als team deed het ons ook zeer, want de auto heeft niet aan onze verwachtingen voldaan", schrijft Mercedes in een brief die is gepubliceerd op de website.

De renstal gaat niet bij de pakken neerzitten, maar toont zich strijdbaar. ,,Ten eerste is er geen sprake van paniek en we zullen ook geen ondoordachte beslissingen nemen. Mensen zullen in een sport waar de spotlights altijd op gericht zijn snel met een vinger willen wijzen of op zoek gaan naar een zondebok. Maar jullie kennen ons langer dan vandaag. Wij praten met elkaar en durven ook te falen, want dat zien we juist als een kracht en een kans. We zijn bezig om ons te herstellen en maken een plan voor de korte, middellange en lange termijn.”

Quote Wij, Toto, Lewis, George en alle mannen en vrouwen in onze fabrieken in Brackley en Brixworth houden van deze uitdaging. Mercedes

Maar Mercedes heeft voor de fans nog meer in petto, schrijft de renstal. ,,We houden onze koppen omhoog en zullen samen stap voor stap de reis maken.” De renstal weet dat het niet gemakkelijk gaat worden dit seizoen. Juist dan kom het aan op karakter, weet Mercedes. ,,Wij, Toto (teambaas, Wolff, red.), Lewis, George en alle mannen en vrouwen in onze fabrieken in Brackley en Brixworth houden van deze uitdaging.”

Volledig scherm Toto Wolff tijdens de GP van Bahrein. © REUTERS

Geen ruimte voor discriminatie

Tot slot doet het Formule 1-team een oproep aan de fans om achter de renstal te blijven staan. ,,Of jij nu kritiek levert of ons steunt: er is een goede manier en een slechte manier. Wij willen dat onze online community een veilige omgeving is om met elkaar te debatteren. Het is een plek waar we met respect met elkaar omgaan en discriminatie, pesten of zulk gedrag niet wordt getolereerd", aldus Mercedes.

De renstal stelt direct na Bahrein de weg omhoog te hebben ingezet, op zoek naar verbetering van de auto. ,,Sta jij achter ons om terug te vechten? En niet, dan is dat geen probleem.”

Jenson Button verwacht geen ‘makkie’ voor Max Verstappen Autocoureur en tv-analist Jenson Button tempert de euforie rond de dominante zege van Max Verstappen in de openingsrace van het seizoen in de Formule 1. ,,Ik weet dat veel coureurs al hebben gezegd dat het een makkelijk kampioenschap wordt voor Red Bull en Max, maar hoe kun je dat nu zeggen? We hebben pas op één circuit getest én geracet”, zei de wereldkampioen van 2009 over de Grote Prijs van Bahrein. ,,We weten allemaal dat Bahrein een vrij uniek circuit is waar het vooral om remmen en optrekken gaat. Het is niet bepaald een circuit van hoge snelheden. De krachtsverhoudingen zullen op andere circuits heel anders zijn. Het seizoen wordt echt geen ‘makkie’ voor Max.” Button, analist bij Sky TV, had wel genoten van de eerste race van het seizoen. ,,Het was een geweldige race, ook al zag het er wel heel makkelijk uit bij Max. Maar er was veel actie en ik heb vooral genoten van het gevecht tussen de meervoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Fernando Alonso.”

