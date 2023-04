Formule 1-coureur Charles Leclerc smeekt om ‘beetje privacy’ in Monaco

Podcast Formule 1 | ‘Wat gebeurt er als Perez 24 punten voor zou staan op Verstappen?’

Een weekend zonder racen in de Formule 1, maar het is niet rustig in de F1-wereld. Zou Red Bull moeten gaan kiezen tussen Verstappen of Perez? Kan Hamilton wel racen om plek vijf? En wat heeft Mercedes fout gedaan? In Pitstop, de Formule 1 podcast van AD Sportwereld, bespreekt presentator Etienne Verhoeff het met Marijn Abbenhuijs, Arjan Schouten en Tom Coronel.