Formule 1 saai? Vraag dat maar eens aan de coureurs: ‘Ik heb dit in mijn leven nog nooit meegemaakt’

Podcast Formule 1 | ‘Het leek wel een bowling­baan op het circuit’

Chaos. Dat omschrijft de race in Australië dit jaar wel. Drie rode vlaggen. Kapotte auto’s. Enige zekerheid: de overwinning van Max Verstappen. Over de race in Melbourne praat Etienne Verhoeff na in een nieuwe Pitstop met Marijn Abbenhuijs die voor het AD Down Under was.