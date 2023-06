GP Formule 1 van Oostenrijk | Starttijden voor Max Verstappen op thuiscircuit, inclusief ‘Sprint Shootout’

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan is Oostenrijk eind volgende week de tweede grote prijs van de Formule 1-kalender van 2023 met een zogenaamde Sprint Shootout, zeg maar een extra kwalificatie in plaats van de tweede vrije training.

Hoe werkt het? De grand prix start op vrijdag met een vrije training en een kwalificatie in de bekende vorm die de startvolgorde voor de race op zondag bepaalt. De zaterdag wordt sprint day en daar gaat het er revolutionair aan toe. Er wordt eerst een extra kwalificatie gehouden, die de startvolgorde voor de sprintrace bepaalt. Die kwalificatie heet Sprint Shootout en dat is een kortere kwalificatie dan normaal.

Q1 duurt twaalf minuten en wordt verplicht op nieuwe mediumbanden gereden. De vijftien coureurs die Q2 halen, krijgen daar tien minuten en moeten opnieuw verplicht op nieuwe mediumbanden rijden. De sessie voor de tien snelste coureurs duurt slechts acht minuten en is verplicht op nieuwe zachte banden. Die opzet zou ervoor kunnen zorgen dat er in Q3 slechts tijd is voor één ultieme poging. In de sprintrace die daarna volgt staan er net zoals vorig jaar 8 punten op het spel voor de winnaar. De nummers twee tot en met acht krijgen steeds één WK-punt minder.

Agenda Sprint Shootouts 2023

• Grand Prix van Azerbeidzjan (winnaar Sergio Pérez)

• 1 juli: GP Oostenrijk

• 29 juli: GP België

• 7 oktober: GP Qatar

• 22 oktober: GP Verenigde Staten

• 4 november: GP Brazilië

De Sprint Shootouts werden begin dit jaar in het leven geroepen om extra spanning te creëren. Gedurende het F1-weekend is nu op elke dag een wedstrijdelement, maar het is na negen GP-overwinningen van Red Bull dit seizoen de vraag of er van veel spanning nog wel sprake is. De Oostenrijkse renstal (lees: Max Verstappen) regeert met ijzeren hand en heeft op voorhand ook weinig te vrezen op de thuisbasis Red Bull Ring in Spielberg.

Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Het weekend bij de Grand Prix van Oostenrijk begint op vrijdag 30 juni, op zondag 2 juli is de race. De race is live te volgen via een liveblog op deze site en op televisie/radio via Viaplay.



Starttijden

• Vrijdag 30 juni, 13.30 - 14.30 uur: Eerste vrije training

• Vrijdag 30 juni, 17.00 - 18.00 uur: Kwalificatie

• Zaterdag 1 juli, 12.00 - 13.00 uur: Sprint Shootout

• Zaterdag 1 juli, 16.30 - 17.00 uur: Sprintrace

• Zondag 2 juli, 15.00 - 17.00 uur: Race

