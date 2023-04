Grand Prix van Azerbeidzjan krijgt zaterdag revolutionaire ‘Sprint Shootout’

Formule 1 | Bredere startvlak­ken na gedoe om tijdstraf­fen, waarschu­wing feestende teams

De Formule 1 verbreedt de startvakken voor de auto’s met 20 centimeter, te beginnen in de Grote Prijs van Australië komend weekeinde. Er komt ook een streep in het midden van het vak. De koningsklasse hoopt met deze ingrepen dat de coureurs voortaan keurig in het vak staan en tijdstraffen vermijden.