Grand Prix van Zandvoort: wat weet jij van de F1?

Reportage Tranen van verdriet, onmacht en onbegrip in Spa: ‘Ik hoop dat we dit in de toekomst niet meer meemaken’

Het overlijden van de jonge Fransman Antoine Hubert in 2019 en veel recenter nog de 18-jarige Dilano van ’t Hoff uit Dordrecht op het circuit van Spa-Francorchamps, zorgt ervoor dat de veiligheid in de autosport een belangrijk thema is, dit Formule 1-weekend. Een reportage van een verdrietige donderdag vol discussie over mogelijke verbeteringen.