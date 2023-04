Haas-baas onthult hoeveel Mick Schumacher hem kostte aan crashes: ‘Waar moest ik dat geld vandaan halen?’

Het verblijf van Mick Schumacher bij Haas was allerminst een voltreffer. De zoon van Michael sprokkelde in twee seizoenen slechts twaalf punten bij elkaar. Allemaal behaald in het jaar 2022. Maar meer dan de magere zestiende positie aan het einde van het seizoen - ter vergelijking: zijn collega Kevin Magnussen werd 13de - zindert het kostenplaatje na bij de bazen van de renstal.

Teambaas Steiner uitte eerder al kritiek en doet dat in zijn net uitgegeven boek ‘Surviving to Drive’ opnieuw. Hij stelt dat Micks crashes Haas een flink pak geld hebben gekost.

Quote Ik heb niets aan een coureur die zelfs tijdens een langzame ronde niet eens een zijn auto veilig kan besturen. Günther Steiner

Vooral 7 oktober 2022 komt nog steeds hard aan. Na een vrije training in Suzuka verloor Schumacher bij het terugkeren naar de pit de controle over zijn bolide. Hij boorde zijn Haas in de bandenmuur. De ravage was groot. Steiner: „Het gebeurde in een f*cking in-lap (een ronde waar de coureur trager rijdt om terug te keren naar de pitlane, red.). Ja, het was nat, maar niemand slaagt erin zijn auto tot schroot te rijden bij het teruggaan naar de pits.”

„Op vijf minuten voor aanvang waren we een wagen kwijt. We moesten een andere bouwen. Ik heb niets aan een coureur waarvan ik niet zeker ben dat hij tijdens een langzame ronde niet eens een auto kan besturen. Het is gewoon belachelijk.” Steiner geeft aan dat de kosten door die ene fout opliepen tot 700.000 dollar (630.000 euro). „Hoeveel mensen kon ik daarmee niet aannemen? En waar moest ik dat bedrag plots vandaan halen?”

Volledig scherm Mick Schumacher na zijn crash in Monaco (L). © AFP

Ook in Monaco (29 mei) ging Schumacher van de baan. Zijn Haas brak in twee. Alles opgeteld liepen de kosten door Schumachers crashes op tot 1,9 miljoen euro. Ferrari, waar Haas een satellietteam van is, hield Mick nog lange tijd de hand boven het hoofd. Tot eind augustus. De samenwerking werd stopgezet. Niet goed genoeg.

Steiner: „De eerste keer dat een coureur een auto laat afschrijven door een menselijke fout, moet je vergeven. Dat kan gebeuren. Maar twee keer in één seizoen? Dan moet je toch beseffen dat er iets niet klopt.”

Steiner verving Schumacher door ervaren rot Nico Hülkenberg. Die zit na drie races op zes punten. Schumacher is momenteel aan de slag als testrijder bij Mercedes. Nog aanwezig in de Formule 1 dus, maar niet zoals gehoopt.

Volledig scherm Steiner/Schumacher. © AFP

