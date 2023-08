Hoe Max Verstappen een inspiratiebron voor de eeuwigheid kan worden

Met samenvatting Crash geeft Sergio Pérez stof tot nadenken, regen zorgt voor weinig actie in openings­trai­ning

De Hongaarse racefans zijn in de eerste vrije training nog niet getrakteerd op heel veel actie. Dat had alles te maken met de regen en de terughoudendheid van de teams. Max Verstappen kwam in de natte omstandigheden zelfs helemaal niet naar buiten, terwijl Sergio Pérez vroeg in de training jammerlijk crashte en een nieuwe tik kreeg.