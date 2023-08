Lewis Hamilton blijft trouw aan Mercedes en verlengt contract: ‘We zijn hongeriger dan ooit’

Op de jacht terug naar zeges, blijft Lewis Hamilton Mercedes trouw. De zevenvoudig wereldkampioen maakte een einde aan alle onduidelijkheid door een krabbel te zetten onder een nieuw contract dat hem tot eind 2025 aan het Formule 1-team bindt waar hij al sinds 2013 voor actief is.

,,We dromen elke dag van de beste zijn en hebben samen het laatste decennium besteed aan het bereiken van dat doel. Aan de top komen gaat niet van de ene op de andere dag, er is toewijding, hard werken en commitment voor nodig”, weet Hamilton, die dan ook niet in paniek is geraakt nu hij al tweeënhalf seizoen moet wachten op nieuw succes. ,,We zijn hongeriger dan ooit om te winnen. We hebben geleerd van alle successen, maar ook van alle tegenslag. We blijven onze dromen achtervolgen en vechten, ongeacht hoe groot de uitdaging is. Uiteindelijk zullen we weer gaan winnen.”

Rust keert terug bij Mercedes

Ook George Russell verlengde zijn contract met één jaar tot eind 2025. ,,Ik maak sinds 2017 deel uit van het jeugdprogramma en ben met dit team opgegroeid”, zegt de 25-jarige Brit. ,,Het is mijn thuis en het voelt fantastisch om onze speciale relatie tot 2025 te verlengen. We hebben de afgelopen achttien maanden een aantal belangrijke stappen gezet en worden als team alleen maar sterker. Ik ben blij dat ik kan helpen verder te bouwen aan onze ambitie om weer helemaal vooraan in het veld terug te keren.”

Met de contractverleningen is de rust weer terug bij Mercedes, waar de focus al op volgend seizoen gericht is in een jaar waarin Max Verstappen ongenaakbaar is. ,,Trouw blijven aan ons duo was niet zo’n lastige beslissing”, aldus teambaas Toto Wolff. ,,We beschikken over het sterkste duo op de grid. Hun talent en stabiliteit zijn de bouwstenen onder onze weg terug omhoog.”

