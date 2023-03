Lewis Hamilton lijkt verbijsterd door verklaringen rivalen: ‘Ik denk er tegenovergesteld over’

‘Vechter’ Lewis Hamilton over geruchten: ‘Afscheid? Na een moeilijk jaar ben ik er nog’

Lewis Hamilton is niet heel optimistisch over de eerste races van het Formule 1-seizoen, dat zondag met de Grote Prijs van Bahrein van start gaat. Maar de Brit sprak tegen dat het gebrek aan snelheid de reden is dat hij zijn contract bij de renstal nog niet verlengd heeft.