Lewis Hamilton roemt Britse racefans: ‘alsof je drijft op de positieve energie’

Een negende overwinning voor Lewis Hamilton in zijn thuisrace, is niet waar de zevenvoudig wereldkampioen op rekent. Maar op Silverstone hoopt hij wel weer opgetild te worden door het enthousiaste, Britse publiek.

Lewis Hamilton voelde zich op Silverstone weer helemaal thuis. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt dit weekend zijn thuisrace en dat was in aanloop naar de grand prix reden voor hem om terug te blikken op de vele mooie momenten die hij daar al heeft gehad. ,,Ik ben blij hier weer te zijn, deze grand prix is de beste”, gaf hij aan. ,,Ik weet nog precies dat ik hier voor het eerst was en ook nog het moment dat ik in 2007 poleposition pakte. Dat was de enige keer dat ik het publiek zo hard hoorde juichen dat het het geluid van mijn auto overstemde. Het was onbeschrijfelijk.”

De Brit van Mercedes heeft de steun van het publiek dit weekend hard nodig, want een nieuwe overwinning op het circuit waar hij al zo vaak succesvol was, hangt niet in de lucht. In zeventien deelnames haalde hij dertien keer het podium, waarvan acht keer als winnaar van de race. ,,Maar op dit moment is het niet makkelijk voor ons”, gaf hij toe. ,,Al geloof ik wel dat we er nog gaan komen. Ik heb nog steeds honderd procent vertrouwen in dit team.

,,Maar hier heb ik dit weekend het publiek hard nodig. Want zij tillen jou als coureur en jouw auto echt op. Het voelt alsof je drijft op de positieve energie. Of dat een halve seconde per ronde scheelt? Ik wou dat het zo was. Maar het helpt echt als je in de auto zit en je ziet bij elke bocht dat het publiek voor je juicht. Dat blijft magisch.”

