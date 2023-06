Lewis Hamilton verwacht dat Max Verstappen record afpakt: ‘Hij heeft nog een heel lange carrière voor zich’

,,We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar we zijn op de weg terug. In sommige races voelt het daarom toch alsof we overwinningen hebben behaald. Natuurlijk eindigden we niet als eerste, maar we hebben wel overwinningen gehaald in de stappen die we hebben gemaakt zoals bijvoorbeeld in Spanje. We hebben die poolster en we weten waar we heen moeten”, aldus Hamilton.