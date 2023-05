LIVE Formule 1 | Max Verstappen beduidend sneller dan de rest, Nyck de Vries helemaal onderaan

Met samenvatting Max Verstappen duikt op de valreep toch nog onder snelste tijd Charles Leclerc in enige training

Max Verstappen heeft in extremis dan toch de snelste tijd genoteerd in de eerste en enige vrije training bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe duwde hij in de slotseconden Charles Leclerc van P1 af. Nyck de Vries deed het met de zesde tijd eveneens erg goed op weg naar de kwalificatie.