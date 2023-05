LIVE Formule 1 | Max Verstappen en Nyck de Vries rijden eerste rondjes door smalle straten Monaco

Met samenvatting Max Verstappen ook in slottrai­ning op eenzame hoogte, concurren­tie gewaar­schuwd voor kwalifica­tie

Max Verstappen heeft de concurrentie in aanloop naar de kwalificatie nog maar wat extra angst ingeboezemd. De grote favoriet voor de winst in Miami reed de rest van het veld in de afsluitende vrije training wederom op vier tienden. Wie houdt Verstappen later vanavond van pole position af?