LIVE Formule 1 | Max Verstappen heeft Lewis Hamilton en co na safety car weer in zijn nek

Vervolg Dutch Grand Prix na 2025 niet vanzelf­spre­kend: ‘Nog geen gesprekken gevoerd’

Het is niet vanzelfsprekend dat de Dutch Grand Prix in Zandvoort na 2025 ook nog op de kalender staat van de Formule 1. Dat is sterk afhankelijk van de keuzes die het management van de koningsklasse in de autosport gaat maken, zegt directeur Robert van Overdijk van circuit Zandvoort.