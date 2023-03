LIVE Formule 1 | Max Verstappen slaat meteen flink gat op aangepast stratencircuit

Vrije training 1Vanwege maagklachten arriveerde Max Verstappen iets later in Saoedi-Arabië. Ondervindt hij nog hinder van de naweeën hiervan, of rijdt de wereldkampioen vanaf de eerste training weer gewoon alsof er niets aan de hand is? Nyck de Vries hoopt op een voortvarende start bij zijn tweede weekend als volwaardig Formule 1-coureur. Vanaf 14.30 uur mis je hier niets van VT1!