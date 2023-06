LIVE Formule 1 | Max Verstappen werkt in Canadese regen toe naar kwalificatie

vrije training 3Max Verstappen hoopt later vanavond voor de 25ste keer in zijn Formule 1-carrière pole position te gaan veroveren. Gisteren stak de wereldkampioen echt nog niet boven de concurrentie uit, dus in de laatste vrije training is er nog genoeg te doen. En dan regent het ook nog! Vanaf 18.30 uur mis je in dit liveblog geen moment van VT3.