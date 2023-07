LIVE Formule 1 | Max Verstappen wil persoonlijk record verbeteren met zesde zege op rij

Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries zondag in actie op Silversto­ne

Voordat de coureurs in augustus mogen genieten van een korte zomerstop, wordt er in juli een bomvol programma afgewerkt. Amper bijgekomen van de Grand Prix van Oostenrijk, is het Formule 1-geweld alweer losgebarsten in Groot Brittannië. Wij zetten de belangrijkste tijden voor het raceweekeinde op Silverstone voor je op een rij.