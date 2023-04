LIVE Formule 1 | Rode vlag wappert in Melbourne, Verstappen in de achtervolging op Hamilton

Formule 1 in Australië | Vroeg uit de veren voor de race van Max Verstappen in Melbourne

Na de knappe comeback op het circuit van Djedda en de overtuigende pole zaterdag in Melbourne wil Max Verstappen bij de Grand Prix van Australië ook de race winnen. Dat zou een primeur zijn. Vorig jaar finishte de wereldkampioen in Australië niet door een lek in de benzinetank. Volg de race hier live.