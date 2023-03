LIVE Formule 1 | Verstappen zet inhaalrace voor en vliegt ook Hamilton voorbij, Pérez leidt

Met samenvatting Balende Max Verstappen gretig na mislukte kwalifica­tie: ‘Heeft geen zin om met dingen te gooien’

Max Verstappen heeft in Djedda een teleurstellende zaterdag gehad. De aandrijfas van zijn Red Bull brak tijdens de tweede sessie van de kwalificatie, waardoor hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië slechts vanaf plek 15 start. De Nederlander baalde ervan, maar raakte er niet van in paniek. ,,De auto is het hele weekend al snel.”