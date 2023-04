Max Verstappen blij met resultaat in Melbourne, maar: ‘Het was een beetje een zooitje’

Max Verstappen reed zondagmorgen na een bijzonder chaotische race naar de winst in de Grand Prix van Australië en dat stemde hem uiteraard tevreden. Maar de wereldkampioen is niet helemaal te spreken over de gang van zaken.

,,We hadden een erg slechte start", reageerder Verstappen, die George Russell en Lewis Hamilton in hun Mercedessen voorbij zag komen. ,,Ik was voorzichtig in de eerste ronde, omdat we veel te verliezen hadden en de anderen veel te winnen. De auto was snel, dat was wel duidelijk, dat was ook te zien aan hoe makkelijk ik Lewis Hamilton inhaalde. Het verliezen van die posities maakt dus niet zo veel uit.”

Over de inhaalactie van Hamilton was Verstappen niet te spreken. Dat maakte hij tijdens de race al duidelijk en ook na afloop zei hij over de Brit, die onderdoor kwam: ,,Ik wilde in de eerste ronde geen risico nemen, de regels zijn duidelijk, over wat je mag doen als je aan de buitenkant zit. Maar die regels worden niet nageleefd. Dat is iets voor de volgende race.”

Rode vlag

Tijdens de race werd er flink met de rode vlag gewapperd, en ook dat kon Verstappen maar matig bekoren. ,,De eerste rode vlag snapte ik nog wel een beetje", aldus de Limburger van Red Bull over het besluit na de crash van Alexander Albon. ,,Maar die tweede begrijp ik niet echt (nadat Kevin Magnussen een band verloor, red.). Het was allemaal op te lossen met een kraan, of iets. Het was een beetje een zooitje, zo creëer je chaos. Maar we zijn overal doorheen gekomen en hebben gewonnen, dat is het belangrijkst.”

Verstappen boekte zijn 36ste zege in de Formule 1. ,,En het is mijn eerste zege hier, dat is mooi, ik ben hier gelukkig mee. Ik wil de fans nog even bedanken. Die vermaken zich nog na al dat wachten. Mooi dat ze er nog zijn.”

