Max Verstappen denkt aan stoppen in Formule 1 na 2028: ‘De beste aller tijden? Dat is geen motivatie op zich'

Max Verstappen met snelste tijd op zak naar kwalifica­tie, teamgenoot kent ellendige slottrai­ning

De concurrentie lijkt weer van goeden huize te moeten komen om Max Verstappen later vanochtend van pole position af te houden in de Australische kwalificatie. Fernando Alonso kwam nog redelijk in de buurt van de regerend wereldkampioen, die een 1.17,565 op de klokken zette. Teamgenoot Sergio Pérez hoopt de slottraining heel snel te vergeten.