Max Verstappen doet stevige uitspraak na falen Pérez: ‘In mijn eentje kan ik constructeurstitel ook winnen’

Met samenvatting Max Verstappen rijdt onbedreigd naar zege in sprintrace na scherpe woordenwis­se­ling met Sergio Pérez

Een dag voor de hoofdrace vandaag in Oostenrijk tankte Max Verstappen alvast vertrouwen met acht WK-punten in de sprintrace. De Limburger reed in slechts 24 rondjes het hele veld op meer dan twintig seconden. Teamgenoot Sergio Pérez werd tweede, voor Carlos Sainz.