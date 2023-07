Max Verstappen en Daniel Ricciardo over ontslag Nyck de Vries: ‘Het is een moeilijke situatie’

Terwijl Red Bull en een deel van de Formule 1-wereld klaar zijn om Daniel Ricciardo weer in de armen te sluiten, gaat het in Hongarije nog veel over Nyck de Vries. Zijn opvolger en wereldkampioen Max Verstappen praten respectvol over de bij AlphaTauri ontslagen Nederlander.

Boven zijn brede glimlach verschijnt een frons als hij de trap af komt. Op de onderste verdieping van het pop-up-gebouw waar Red Bull en AlphaTauri tijdens de Grand Prix van Hongarije vertoeven, vindt een persmoment met Daniel Ricciardo plaats. Waar de Australiër moet gaan zitten, is ook duidelijk. De vraag is alleen even hoe hij er komt. Tientallen journalisten staan op hem te wachten en blokkeren de weg. Maar als hij eenmaal zit, verandert de frons weer in die bekende, kamerbrede glimlach.

Dit is een situatie waar Ricciardo van houdt. In het middelpunt van de belangstelling staan, merken dat er veel aandacht voor hem is. Die interesse voor de Australiër was de laatste jaren groot. Mede door de Netflix-serie Drive to Survive, waarin hij in het eerste seizoen (toen nog als Red Bull-coureur) de hoofdrol had. Maar na twee jaar bij Renault en twee jaar bij McLaren leek de Formule 1-loopbaan van de achtvoudig grandprixwinnaar voorbij.

Volledig scherm Max Verstappen en Nyck de Vries met elkaar in gesprek op Silverstone. De Britse GP blijkt de laatste race te zijn geweest voor Nyck de Vries. © ANP

Maar nu is Ricciardo dus terug, acht maanden nadat hij in Abu Dhabi zijn laatste race reed. En meteen zijn veel ogen weer op de 34-jarige Aussie gericht. Al moet hij de belangstelling ook delen, met zijn voorganger. Want behalve vragen over Ricciardo’s ambities en zijn vorm, gaat het in Hongarije ook nadrukkelijk over Nyck de Vries. De 28-jarige Nederlander begon dit seizoen in de auto die Ricciardo vanaf dit weekend zal besturen. De Vries werd vanwege tegenvallende prestaties na tien races alweer uit het team gezet.

De vraag is of De Vries wel een eerlijke kans heeft gehad. Zonder daar antwoord op te geven, toont Ricciardo wel mededogen met zijn Nederlandse voorganger. ,,Natuurlijk leef je mee met andere coureurs als zoiets gebeurt”, zegt hij. ,,Wij steken een leven lang werk in deze sport, dus ik weet wat hij voelt. Maar ik denk dat Nyck volwassen genoeg is om de sport te begrijpen en als hij het nog steeds wil, kan hij opkrabbelen en zich nog bewijzen. Hij moet zijn hoofd omhoog houden. Je valt, maar het gaat erom hoe je weer opstaat. Ik wens hem veel geluk en ik zou blij zijn als ik hem ooit weer op de grid zie.”

En ook in de algemene persconferentie gaat het veel over De Vries. Niet alleen Ricciardo moet over de Nederlander praten, ook zijn landgenoot en vriend Max Verstappen. ,,Het is een moeilijke situatie”, geeft de wereldkampioen aan. ,,Als de keuze sowieso al gemaakt was, maakt het niet uit wanneer het gebeurt. Maar Nyck is een geweldige coureur, dat heeft hij overal laten zien. De auto waarin hij heeft gereden, is alleen moeilijk om te controleren. Het is niet de meest competitieve wagen van het veld en dat heeft moeilijk voor hem gemaakt.

Volledig scherm Max Verstappen tijdens de persconferentie in Hongarije met Oscar Piastri en Daniel Ricciardo. © AFP

,,Je hebt momenten nodig waarop je de schijnwerpers naar je toetrekt en die zijn er voor hem niet gekomen’’, aldus Verstappen. ,,Het team wilde vervolgens iets veranderen, dat hoort ook bij de Formule 1. Maar er zijn nog zoveel categorieën in de autosport waar hij een mooie carrière kan hebben, misschien ook wel meer plezier kan hebben. Ik heb hem afgelopen week nog gesproken, want we zijn vrienden. Hij krijgt zijn kans nog wel in een mooi team, in een mooi kampioenschap.”

Verstappen spreekt over de situatie met zijn gezicht in de plooi. Net als Ricciardo, wiens glimlach alleen even verdwijnt als hij over De Vries praat. Waar Red Bull en een gedeelte van de Formule 1-wereld alweer helemaal klaar lijken te zijn voor de aantrekkingskracht van de Australische ster, zijn het de coureurs zelf die hun respect tonen voor de ontslagen Nederlander. Dat is misschien wel het duidelijkste antwoord op de vraag of hij wel een eerlijke kans heeft gehad.

Luister hier de nieuwste aflevering van Pitstop:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.