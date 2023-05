Max Verstappen flirt met muur maar houdt desondanks Fernando Alonso van pole position af

Een crash van Sergio Pérez beheerste de eerste sessie van de kwalificatie aan de Cote d’Azur. De Mexicaan nam veel te veel snelheid mee een bocht in en belande hard in de muur. Zo veroorzaakte hij net als vorig jaar een rode vlag in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco. Vorig jaar haalde hij daar zelf een voordeel uit, nu was hij niets meer dan slachtoffer van zijn eigen fout. De nummer twee in het wereldkampioenschap start de grand prix op het smalle stratencircuit als laatste.

Het was aan het begin een kwestie van overleven voor veel coureurs. De druk stond er vol op en met twintig auto’s op het korte circuit kwamen de rijders regelmatig verkeer tegen tijdens hun pogingen een snelle tijd te rijden. Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Ferrari-coureur Carlos Sainz hadden een ultieme poging nodig om zich te plaatsen voor Q2.

En dat lukte Nyck de Vries, die zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda in de eerste sessie de tweede tijd zag rijden, ook. De Nederlander kon een mooi resultaat in de kwalificatie meer dan ooit goed gebruiken na zijn teleurstellende start van het seizoen. En hij behaalde zijn beste uitslag van het seizoen in de kwalificatie. Met een keurige laatste poging, kwam hij slechts 0,05 seconde tekort om Q3 te halen en mag vanaf plek 12 aan de race beginnen.

Maar het belangrijkste onderdeel van de kwalificatie was uiteraard de strijd om pole position. En dat die in Monaco crucialer is dan waar dan ook, bewees Verstappen met zijn strategie. De Nederlander, in Miami nog de dupe van een rode vlag die hem ervan weerhield een snelle ronde te rijden, begon als allereerste aan Q3. Daarin reed hij alleen niet meteen een toprondje, want beide Fernando Alonso en de beide Ferrari’s waren in eerste instantie sneller dan hij.

Maar de Nederlander deed meteen een nieuwe poging, waarin hij wèl de snelste ronde reed. Die tijd werd verrassend genoeg kort daarna verbeterd door Alpine-coureur Esteban Ocon. Het leverde de Fransman een vierde plek op de startgrid op, want drie topcoureurs doken nog onder zijn tijd. In eerste instantie thuisrijder Charles Leclerc. Hij werd vervolgens nipt verslagen door Alonso.

Pole position ging echter naar Verstappen. De Nederlander reed een spectaculaire laatste ronde en dook onder de tijd van de geroutineerde Spanjaard. Zijn prestatie leidde tot enorme vreugde bij Red Bull, waar ze van tevoren vreesden dat het team op dit specifieke circuit een heel stuk minder dominant voor de dag zou komen. Maar de wereldkampioen liet zijn klasse zien en krijgt de kans om vanaf P1 naar zijn tweede zege in Monaco te rijden.

