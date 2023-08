Max Verstappen geeft 100.000 in poncho’s gestoken fans waar ze voor komen: ‘De druk is altijd enorm’

Met samenvatting Max Verstappen in tweede training nipt achter Norris, Ricciardo mist GP in Zandvoort met gebroken hand

Lando Norris heeft op dag 1 van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort de snelste tijd genoteerd. De Brit was in zijn McLaren nipt sneller dan Max Verstappen, die nog niet vlekkeloos reed maar desondanks met vertrouwen richting de rest van het raceweekeinde kijkt. Daniel Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje bij een crash en kan voorlopig niet racen.